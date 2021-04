Rating TrackInsight Plus d'information Objectif d'investissement AMUNDI ETF MSCI UK UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the performance of the MSCI UK Index, whether the trend is rising or falling. This ETF enables investors to benefit from an exposure to 120 leading stocks on the UK market, with a single transaction. Thèmes d'investissement Catégorie d'actif Actions Zone géographique Royaume Uni Style de taille Grandes & Moyennes Capitalisations Type pays Développés Pondération Pondéré par Capitalisation Description Sous Jacent MSCI Daily Net Total Return UK Euro Index - EUR Indices liés - MSCI UK CHF Hedged Net Index - CHF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR Total Return Net Index - EUR - MSCI United Kingdom 100% hedged to SGD Net Total Return Index - SGD - MSCI United Kingdom 100% hedged to USD Total Return Net Index - USD - MSCI United Kingdom 100% Hedged to USD Net Total Return Index - USD - MSCI United Kingdom Net Total Return Index - GBP - MSCI United Kingdom Net Total Return Local Index - GBP - MSCI United Kingdom Net Total Return Index - USD Devise EUR Frais de gestion 0.25% Encours (2020-11-07) 21.57 M EUR Société de gestion Amundi Caractéristiques Compétence juridique France Structure FCP Date de création 2008-09-16 Politique de dividendes C/D Méthode de réplication Synthétique Modèle de réplication Unfunded Swap Évolutions des encours (2020-11-07) Dernière 21.57 M EUR 1 mois 24.08 M EUR 3 mois 25.13 M EUR 6 mois 29.14 M EUR 1 an 46.95 M EUR