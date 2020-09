Rating TrackInsight Plus d'information Objectif d'investissement AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - UCITS ETF DR seeks to replicate as closely as possible the performance of the J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index, in EUR, whether the trend is rising or falling. This ETF enables investors to benefit from an exposure to the Investment grade government bonds issued by euro zone countries. Thèmes d'investissement Catégorie d'actif Obligations Zone géographique Europe Zone économique Eurozone Type pays Développés Types d'Obligations Gouvernement Notes de crédit Investment Grade Description Sous Jacent J.P. Morgan EMU Investment Grade index level unhedged in EURO - EUR Devise EUR Frais de gestion 0.14% Encours (2020-09-07) 758.31 M EUR Société de gestion Amundi Caractéristiques Compétence juridique Luxembourg Structure SICAV Date de création 2016-06-29 Politique de dividendes Capitalisation Méthode de réplication Physique Modèle de réplication Échantillonnage optimisé Évolutions des encours (2020-09-07) Dernière 758.31 M EUR 1 mois 735.48 M EUR 3 mois 713.4 M EUR 6 mois 780.82 M EUR 1 an 480.41 M EUR