Objectif d'investissement AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE UCITS ETF DR seeks to replicate as closely as possible the performance of the MSCI World Climate Change index, whether the trend is rising or falling. The Index aims to reweight constituents of the MSCI World Index to increase its exposure to companies participating in opportunities associated with the transition to a lower carbon economy, and decrease its exposure to companies exposed to risks associated with this transition. Thèmes d'investissement Catégorie d'actif Actions Zone géographique Monde Style de taille Grandes & Moyennes Capitalisations Themes ISR Description Sous Jacent MSCI World Climate Change Index Net - EUR Indices liés - MSCI World Climate Change Net Total Return Index - USD Devise EUR Frais de gestion 0.25% Encours (2020-09-07) 202.12 M EUR Société de gestion Amundi Caractéristiques Compétence juridique Luxembourg Structure SICAV Date de création 2017-04-20 Politique de dividendes Capitalisation Méthode de réplication Physique Modèle de réplication Réplication intégrale Évolutions des encours (2020-09-07) Dernière 202.12 M EUR 1 mois 182.1 M EUR 3 mois 153.81 M EUR 6 mois 153.48 M EUR 1 an 102.91 M EUR