Cathie Wood révèle que Bill Hwang a fourni du capital pour les quatre premiers ETF ARK Invest

Objectif d'investissement ARKK is an actively managed Exchange Traded Fund (ETF) that seeks long-term growth of capital. It seeks to achieve this investment objective by investing under normal circumstances primarily (at least 65% of its assets) in domestic and foreign equity securities of companies that are relevant to ARKK's investment theme of disruptive innovation. Description Devise USD Frais de gestion 0.75% Encours (2021-04-26) 8279.69 M USD Société de gestion Ark Investment Caractéristiques Compétence juridique Etats Unis Structure Open-end Management Investment Company Date de création 2014-10-31 Politique de dividendes Capitalisation Évolutions des encours (2021-04-26) Dernière 8279.69 M USD 1 mois 7569.33 M USD 3 mois 5206.26 M USD 6 mois 2670.4 M USD 1 an 1434.85 M USD Tendances analyse technique ARK INNOVATION ETF ACC - USD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière