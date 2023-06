Les investisseurs individuels se sont montrés réticents à l'égard du fonds Cathie Woods ARK Innovation Fund au cours de son ascension fulgurante cette année, mais certains observateurs du marché pensent que cela pourrait changer si l'appétit pour le risque continue de s'améliorer.

Le fonds de 8 milliards de dollars, qui a surpassé tous les fonds d'actions américains lors de la reprise de la pandémie de 2020, mais qui a subi une chute brutale l'année dernière, est en hausse de près de 37 % depuis le début de l'année, surpassant ainsi les marchés plus larges.

Malgré ces gains, le fonds a enregistré plus de 250 millions de dollars de sorties nettes depuis le début de l'année, selon les données de Lipper. Cette tendance s'est maintenue lors de la récente hausse des marchés : plus de 157 millions de dollars ont quitté le fonds au cours des huit dernières semaines, période durant laquelle son cours a gagné près de 15 %. À titre de comparaison, le Nasdaq 100, à forte composante technologique, a progressé de 13 % au cours de cette période.

ARK Invest, la société mère du fonds, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Dans l'ensemble, 2023 a vu les investisseurs se détourner des fonds d'actions malgré le rebond du marché boursier, en partie parce que les rendements élevés du marché des titres à revenu fixe offrent une alternative convaincante, a déclaré Todd Rosenbluth, responsable de la recherche chez VettaFi.

Les fonds d'actions et les ETF nationaux ont enregistré un total de 151,3 milliards de dollars de sorties depuis le début de l'année jusqu'au 7 juin, selon les données de l'Investment Company Institute, un groupe professionnel.

Dans le cas d'ARK, la pénurie de flux entrants peut également être liée au comportement des investisseurs individuels, qui représentent une part importante des actionnaires du fonds et qui ont été peu enclins à revenir après que nombre d'entre eux aient été durement touchés par la chute de 60 % du fonds l'année dernière, a déclaré M. Rosenbluth.

"De nombreux investisseurs ont perdu patience avec les ETF ARK et se sont tournés vers d'autres stratégies après les difficultés de la période précédente", a-t-il déclaré. "Ceux qui sont restés fidèles ... ne semblent pas désireux d'augmenter leur exposition.

Néanmoins, le récent élargissement de la reprise du marché des actions cette année au-delà d'une poignée d'actions de grande capitalisation pourrait signifier que les investisseurs finiront par donner au fonds phare de Cathie Woods un autre regard, a déclaré Virag Shah, stratège de portefeuille chez Van Leeuwen & Company.

L'optimisme des investisseurs individuels a atteint son plus haut niveau depuis 19 mois dans la dernière enquête de l'American Association of Individual Investors (AAII). Le sentiment baissier a chuté à son plus bas niveau depuis 19 mois.

Les analystes de Morgan Stanley ont écrit cette semaine que le sentiment des investisseurs particuliers et institutionnels a atteint ses plus hauts niveaux depuis plus de deux ans et qu'il se situe dans le quintile supérieur des dernières décennies.

"Une fois que la concentration du marché s'élargira, nous pensons que les flux d'investisseurs suivront", ce qui pourrait envoyer davantage d'investisseurs dans l'ARK, a déclaré M. Shah.

Le rallye d'ARK en 2023 a été largement alimenté par le gain de plus de 100 % de Tesla Inc, qui représente environ 12 % de ses actifs. Les actions de la société ont chuté de près de 5 % mercredi, les inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt ayant pesé sur les valeurs de croissance.

Parmi les autres positions du fonds figurent la société de streaming Roku Inc et la société de diagnostic du cancer Exact Sciences Corp , qui ont toutes deux progressé de plus de 50 % depuis le début de l'année. (Reportage de David Randall ; rédaction d'Ira Iosebashvili et de David Gregorio)