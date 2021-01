Rating TrackInsight Plus d'information PAS ENCORE NOTÉ Objectif d'investissement The AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC offers investors exposure to the movements of the gold spot price. The ETC provides investors with a liquid, flexible and cost efficient way to invest in physical gold. The ETC is backed by physically allocated gold, which is held by HSBC Bank Plc (the custodian). Each physical bar is held in a segregated account, individually identified and allocated. Thèmes d'investissement Catégorie d'actif Matières Premières Matières Premières Or Pondération Pondéré par Capitalisation Description Sous Jacent LBMA London Gold Market Fixing Price PM Index - USD Devise USD Frais de gestion 0.15% Encours (2020-11-07) 3172.41 M USD Société de gestion Amundi Caractéristiques Compétence juridique Irlande Structure ETC Date de création 2019-05-21 Politique de dividendes Capitalisation Méthode de réplication Physique Modèle de réplication Réplication intégrale Évolutions des encours (2020-11-07) Dernière 3172.41 M USD 1 mois 3301.88 M USD 3 mois 3362.31 M USD 6 mois 2425.57 M USD 1 an 597.96 M USD