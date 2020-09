Rating TrackInsight Plus d'information Objectif d'investissement The Sub-fund seeks to replicate the performance of an index that provides exposure to 20 commodities through the use of a total return swap. Thèmes d'investissement Catégorie d'actif Matières Premières Matières Premières Matières premières Pondération Pondéré par Capitalisation Description Sous Jacent Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR Indices liés - Bloomberg Commodity Index Total Return - USD - Bloomberg Commodity Index hedged to EUR Total Return Index - EUR - Bloomberg Commodity Index hedged to CHF Total Return Index - CHF - Bloomberg Commodity Index hedged to GBP Total Return Index - GBP - Bloomberg Commodity Index Total Return Index - USD Devise EUR Frais de gestion 0.46% Encours (2020-09-07) 264.41 M EUR Société de gestion iShares Caractéristiques Compétence juridique Allemagne Structure Contractual Fund Date de création 2007-08-07 Politique de dividendes Distribution Méthode de réplication Synthétique Modèle de réplication Fully Funded Swap Évolutions des encours (2020-09-07) Dernière 264.41 M EUR 1 mois 224.07 M EUR 3 mois 198.37 M EUR 6 mois 243.5 M EUR 1 an 273.95 M EUR