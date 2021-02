Kuaishou, rival chinois de Tiktok, flambe pour son entrée en Bourse à Hong Kong

Données financières USD EUR CA 2019 - - - Résultat net 2019 902 M - 754 M Tréso. nette 2019 6 543 M - 5 473 M PER 2019 6,75x Rendement 2019 - Capitalisation 17 638 M 17 638 M 14 754 M VE / CA 2018 - VE / CA 2019 - Nbr Employés - Flottant - Rating TrackInsight Plus d'information PAS ENCORE NOTÉ Objectif d'investissement The iShares® Silver Trust (the 'Trust') seeks to reflect generally the performance of the price of silver. Thèmes d'investissement Catégorie d'actif Matières Premières Matières Premières Argent Pondération Pondéré par Capitalisation Description Sous Jacent LBMA Silver Price - Price/US Cents - USD Devise USD Frais de gestion 0.5% Encours (2020-11-07) 11348.25 M USD Société de gestion iShares Caractéristiques Compétence juridique Etats Unis Structure Grantor Trust Date de création 2006-04-21 Politique de dividendes Aucun revenu Méthode de réplication Physique Modèle de réplication Réplication intégrale Évolutions des encours (2020-11-07) Dernière 11348.25 M USD 1 mois 11111.98 M USD 3 mois 11607.29 M USD 6 mois 5779.17 M USD 1 an 6094.63 M USD Tendances analyse technique ISHARES SILVER TRUST Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ISHARES SILVER TRUST -0.37% 18 176