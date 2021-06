Le LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF est un fonds négocié en bourse conforme à la réglementation UCITS qui vise à reproduire l'indice de référence CAC 40 Gross Total Return. L'indice suit la performance des 40 plus grandes valeurs françaises par la capitalisation boursière du flottant et le chiffre d'affaires. L'indice est un indice de rendement total brut et suppose que les dividendes bruts (les retenues à la source ne sont pas déduites) versés par ses constituants sont réinvestis dans l'indice. Plus d'informations sur www.euronext.com.