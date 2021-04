Rating TrackInsight Plus d'information Objectif d'investissement The Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Markit iBoxx EUR High Yield Corporate BB. The 'Markit Iboxx EUR HY Corporates BB Cum Crossover Top 50 Total Return Index' is representative of the performance of the 50 largest and most liquid corporate bonds rated from BB- to BB+. Thèmes d'investissement Catégorie d'actif Fixed Income Zone géographique Europe Type pays Développés Types d'Obligations Corporate Échéances Toutes les échéances Notes de crédit Dividendes Elevés Pondération Pondéré par Capitalisation Description Sous Jacent Markit iBoxx EUR Corporates BB Cum Crossover Top 50 Mid Price (strap) TCA TRI Total Return Index - EUR Devise EUR Frais de gestion 0.35% Encours (2020-11-07) 109.32 M EUR Société de gestion Lyxor Caractéristiques Compétence juridique Luxembourg Structure SICAV Date de création 2015-04-15 Politique de dividendes Capitalisation Méthode de réplication Synthétique Modèle de réplication Unfunded Swap Évolutions des encours (2020-11-07) Dernière 109.32 M EUR 1 mois 112.91 M EUR 3 mois 96.1 M EUR 6 mois 84.24 M EUR 1 an 143.29 M EUR