Rating TrackInsight Plus d'information PAS ENCORE NOTÉ Objectif d'investissement The Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index. Thèmes d'investissement Catégorie d'actif Actions Zone géographique Etats Unis Style de taille Grandes & Moyennes Capitalisations Themes Socialement responsable Type pays Développés Description Sous Jacent MSCI USA Select ESG Rating & Trend Leaders Index Net Return - USD Devise USD Frais de gestion 0.2% Encours (2021-04-26) 61.61 M USD Société de gestion Lyxor Caractéristiques Compétence juridique Luxembourg Structure SICAV Date de création 2018-03-21 Politique de dividendes Capitalisation Méthode de réplication Physique Modèle de réplication Réplication intégrale Évolutions des encours (2021-04-26) Dernière 61.61 M USD 1 mois 63.47 M USD 3 mois 57.44 M USD 6 mois 35.45 M USD 1 an 24.87 M USD