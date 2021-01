Rating TrackInsight Plus d'information Objectif d'investissement The investment objective of the tracker is to replicate the performance of the MSCI Europe small cap net dividends reinvested. This index represents all the shares of small capitalization European companies. The MSCI Europe Small Cap Index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of the small cap size segment in the MSCI Europe Investable Market Index (IMI). Thèmes d'investissement Catégorie d'actif Actions Zone géographique Europe Style de taille Petites Capitalisations Type pays Développés Pondération Pondéré par Capitalisation Description Sous Jacent MSCI Europe Small Cap Net Total Return Index - EUR Indices liés - MSCI Europe Small Cap Total Return Index - USD - MSCI Daily Total Return Net Small Cap Europe Index - USD Devise EUR Frais de gestion 0.3% Encours (2020-11-07) 109.56 M EUR Société de gestion SPDR Caractéristiques Compétence juridique Irlande Structure Société d'investissement à capital variable Date de création 2014-12-05 Politique de dividendes Capitalisation Méthode de réplication Physique Modèle de réplication Échantillonnage optimisé Évolutions des encours (2020-11-07) Dernière 109.56 M EUR 1 mois 114.63 M EUR 3 mois 109.15 M EUR 6 mois 96.28 M EUR 1 an 164.4 M EUR