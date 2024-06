La Financial Conduct Authority (FCA) britannique a déclaré mercredi qu'il n'y aurait pas d'urgence à introduire des règles détaillées pour réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les services financiers, qui se développe rapidement.

L'Union européenne a approuvé une nouvelle loi pour réglementer l'IA, qui est de plus en plus utilisée dans la vie quotidienne et par les entreprises, mais d'autres pays comme la Grande-Bretagne n'ont pas encore emboîté le pas.

"Pour l'instant, nous ne sommes pas enclins à nous lancer et à rédiger de nombreuses règles détaillées", a déclaré Nikhil Rathi, directeur général de la FCA, lors d'un événement organisé par l'association professionnelle Investment Association.

"Lorsque vous faites cela, presque au moment où vous avez écrit les règles, elles sont dépassées.

L'utilisation de l'IA dans les services financiers devrait ajouter 35 milliards de livres (44,68 milliards de dollars) de revenus aux entreprises britanniques au cours des cinq prochaines années, selon une étude de la City of London Corporation et de KPMG publiée séparément mercredi.

M. Rathi a déclaré que la FCA, avec la Banque d'Angleterre, prendrait prochainement des pouvoirs pour superviser les tiers critiques tels que les fournisseurs d'informatique en nuage, ce qui aiderait à assurer la surveillance.

"Nous voudrons nous assurer qu'ils respectent les normes de résilience dont nous avons besoin pour assurer la sécurité de nos marchés", a déclaré M. Rathi.

La Grande-Bretagne dispose également d'un régime garantissant que les cadres supérieurs des entreprises financières sont directement responsables de la manière dont leurs actions garantissent la stabilité des marchés, a déclaré M. Rathi.

Tant que les entreprises financières obtiennent de tels résultats, il n'est pas nécessaire de se précipiter avec de nouvelles règles sur mesure pour l'IA dans le secteur financier, a déclaré M. Rathi.

"Nous allons devoir envisager cette question de manière très différente des autres formes de développement technologique ou de l'évolution des services financiers", a déclaré M. Rathi.

Sarah ten Siethoff, directrice adjointe de la division de gestion des investissements de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a déclaré que les utilisations de l'IA étaient progressives, généralement dans les back-offices, mais qu'elles commençaient à s'étendre à des fonctions d'investissement plus essentielles.

La SEC a vu des cas de "lavage d'IA" où des entreprises ont déclaré qu'elles utilisaient l'IA, alors qu'elles ne le faisaient pas, a déclaré Mme ten Siethoff.

M. Rathi a indiqué que la FCA et la BoE menaient également un certain nombre d'enquêtes auprès des entreprises financières pour comprendre comment elles utilisaient l'IA et l'apprentissage automatique.

L'ESMA, l'organisme de surveillance des valeurs mobilières de l'UE, a déclaré la semaine dernière que les banques et les entreprises d'investissement de l'Union ne peuvent pas se soustraire à la responsabilité du conseil d'administration et à l'obligation légale de protéger les clients en vertu de la législation européenne existante sur les valeurs mobilières lorsqu'elles utilisent l'IA.

(1 dollar = 0,7833 livre)