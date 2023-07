(Alliance News) - Energy Spa a annoncé jeudi qu'elle avait finalisé l'acquisition de Cloud Computing Srl, une société basée à Trente qui est active dans le développement d'applications logicielles IoT depuis 2016.

L'acquisition a été réalisée par l'intermédiaire de la nouvelle société EnergyInCloud Srl, une start-up innovante dans laquelle Energy détient une participation de 73% tandis que les 27% restants sont détenus par les actionnaires de Cloud Computing. Le conseil d'administration d'EnergyInCloud est composé de trois membres, dont deux sont nommés par Energy et un par Cloud Computing.

"Grâce à cette acquisition, EnergyInCloud deviendra une société technologique au service des entreprises d'Energy et des clients tiers. Elle sera active dans la fourniture de services avancés pour le contrôle et la gestion à distance des systèmes de production, de stockage et de consommation d'énergie, grâce aux TIC avancées, à l'IoT, à l'IA, à la blockchain et à d'éventuelles nouvelles technologies, ainsi qu'à l'assistance technique connexe", a expliqué Energy.

"L'acquisition représente une opération stratégique pour Energy également afin de rendre l'organisation prête et réactive face aux opportunités qui peuvent émerger de la réglementation des échanges locaux d'énergie entre différentes entités, où la gestion de l'électricité - de la production à l'échange, de la consommation au stockage - est régie grâce aux plateformes logicielles et cloud fonctionnant à distance qui seront développées par EnergyInCloud."

Davide Tinazzi, PDG d'Energy, a déclaré : "Je suis extrêmement heureux de pouvoir activer un autre levier stratégique dans notre parcours commercial : cette opération, ainsi que la création de la coentreprise pour la production de batteries, fait d'Energy le seul opérateur européen à avoir verticalisé les différentes étapes de production des systèmes de stockage et leur connexion au réseau, avec des garanties de sécurité des données et de confidentialité conformes aux normes européennes. Nous pensons que les communautés énergétiques représentent une grande opportunité à court terme, que nous voulons poursuivre en tant que leaders afin d'apporter une contribution concrète au processus de transition énergétique vers des systèmes de production et de gestion d'énergies renouvelables".

L'action d'Energy est en hausse de 0,8 %, à 2,45 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

