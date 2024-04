Trois des plus grands groupes technologiques de Wall Street ont annoncé ces derniers jours des ventes supérieures aux prévisions pour leurs unités d'informatique dématérialisée, l'intérêt pour l'intelligence artificielle entraînant un rebond des dépenses des entreprises clientes.

La croissance du marché de l'infrastructure en nuage, qui représente 270 milliards de dollars et constitue un moteur de trésorerie pour Amazon.com, Microsoft et Alphabet, est le signe le plus clair que les investissements dans l'intelligence artificielle portent leurs fruits, après que les investisseurs ont porté ces actions à des niveaux record, grâce à l'optimisme suscité par cette technologie émergente.

Selon des cadres et des analystes, de nombreux gros clients ont recommencé à investir dans l'informatique dématérialisée après avoir fait une pause l'année dernière pour réduire les coûts.

Amazon, le dernier des trois groupes à publier ses résultats mardi, a déclaré que sa filiale AWS, spécialisée dans l'informatique dématérialisée, avait enregistré une croissance de 17 % entre janvier et mars, supérieure à l'estimation de 15 % de Wall Street, et qu'elle avait atteint pour la première fois un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de dollars.

Les performances ont été constantes pour Azure de Microsoft et Google Cloud, qui ont connu une croissance supérieure aux attentes de 31 % et 28 %, respectivement, au cours des trois premiers mois de l'année.

"Si l'on considère AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, il est clair que deux choses se produisent simultanément : l'IA contribue à la croissance, mais le reste des dépenses en matière de cloud s'accélère également", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson & Co.

Pendant plusieurs années, les fournisseurs d'infrastructures en nuage ont bénéficié de taux de croissance atteignant 60 % et la demande a explosé pendant la pandémie de COVID-19, car de plus en plus d'entreprises se sont mises en ligne. Toutefois, les entreprises ont dû revoir leurs attentes l'année dernière, car les clients ont réduit leurs dépenses dans un environnement commercial de plus en plus difficile.

L'industrie a été à l'avant-garde de l'adoption de l'IA et les clients ont commencé à acheter les nouvelles fonctionnalités à un rythme rapide, ont déclaré les dirigeants.

"Le nombre de clients Azure AI continue de croître et les dépenses moyennes continuent d'augmenter", a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise, ajoutant que plus de 65 % des entreprises du classement Fortune 500 étaient clientes d'Azure OpenAI Service.

Les services d'IA ont contribué à la croissance d'Azure à hauteur de 7 points de pourcentage, contre 6 points de pourcentage au trimestre octobredécennal.

Plus de 60 % des startups d'IA générative financées et près de 90 % des licornes de l'IA générative utilisaient Google Cloud, a déclaré Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de son entreprise la semaine dernière.

"Il y a une migration inévitable et continue des charges de travail vers le cloud et une consolidation des dépenses informatiques vers les grandes plateformes, y compris les hyperscalers", a déclaré Rishi Jaluria, analyste chez RBC Capital Markets.

Les hyperscalers sont des fournisseurs de services en nuage qui disposent d'un vaste réseau de centres de données et d'une large gamme de services, et qui sont souvent privilégiés pour la prise en charge de bout en bout des charges de travail.