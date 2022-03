L'Italie renforce les aides face à la flambée des prix de l'énergie

ROME (Reuters) - Le gouvernement italien a adopté vendredi un ensemble de mesures d'un montant de 4,4 milliards d'euros pour protéger menages et entreprises contre la flambée des prix de l'énergie, en plus des 16 milliards d'euros déjà budgétés depuis juillet dernier pour atténuer la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité.

"Nous avons pris des mesures importantes pour répondre aux conséquences sur notre pays de la guerre en Ukraine", a déclaré le président du Conseil, Mario Draghi, lors d'une conférence de presse.

Ces mesures seront financées par une taxe exceptionnelle sur les bénéfices engrangés par les compagnies énergétiques grâce à la hausse des prix et n'aggraveront pas le déficit public.

Rome prévoit pour cette année un déficit représentant 5,6% du produit intérieur brut, contre 7,2% en 2021.

Le gouvernement de coalition dirigé par Mario Draghi a également décidé de renforcer le "golden power", comme l'appellent les Italiens, lui permettant de bloquer certaines fusions-acquisitions au nom des intérêts stratégiques de l'Etat, en l'étendant aux réseaux 5G et à l'informatique dématérialisée (cloud computing).

Les entreprises opérant dans ces deux secteurs devront fournir des informations considérablement beaucoup plus détaillées aux autorités pour leurs projets d'acquisition ou contrats d'approvisionnement.

Depuis l'instauration de ce "golden power" en 2012, le gouvernement italien a bloqué des investissements étrangers en Italie à six reprises, dont cinq fois des offres de rachat chinoises.

Quatre de ces offres ont été repoussées par le gouvernement Draghi depuis son arrivée au pouvoir il y a 13 mois.

(Reportage Gavin Jones, Angelo Amante, Giuseppe Fonte; rédigé par Jean-Stéphane Brosse)