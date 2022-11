La Chine va mettre en uvre des politiques pour stimuler l'investissement privé

La deuxième plus grande économie du monde a affiché une croissance surprenante au troisième trimestre, mais la reprise a été assombrie par l'aggravation du marasme immobilier, l'affaiblissement de la consommation et les restrictions soutenues du COVID.

La Chine augmentera le soutien politique pour stimuler la vitalité de l'investissement privé, stabiliser les attentes du marché et augmenter les opportunités d'emploi, car "l'investissement privé représente plus de la moitié du total des investissements sociaux", indique l'avis.

Les entreprises privées seront incitées à investir dans 102 grands projets dans des domaines tels que le transport, la conservation de l'eau et la réduction du carbone, selon l'avis publié sur le site Web de la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC).

Pékin a également déclaré qu'elle soutiendrait le développement de l'économie de plateforme en mettant l'accent sur l'investissement dans des projets clés tels que l'intelligence artificielle, le cloud computing et la blockchain.

Les entreprises centrales seront encouragées à intensifier l'utilisation des nouveaux produits et technologies des entreprises privées.

La semaine dernière, les responsables politiques ont promis que la croissance restait une priorité et qu'ils poursuivraient les réformes, dans une tentative apparente d'apaiser les craintes que l'idéologie ne prenne le dessus, alors que le président Xi Jinping entame un nouveau mandat et que les strictes restrictions du COVID pèsent de plus en plus sur l'économie.