Macron veut faire exploser le nombre de licornes technologiques françaises d'ici 2030

Macron a déclaré qu'il souhaitait que le nombre de licornes technologiques françaises atteigne au moins 100 d'ici 2030, contre 27 actuellement.

"Quel objectif je nous fixe ? D'essayer de développer 10 géants de la technologie en Europe, dans les cinq années à venir, et de porter le nombre de nos licornes à au moins 100 d'ici 2030, ce qui est faisable", a déclaré M. Macron lors de la conférence Paris VivaTech.

Paris est traditionnellement à la traîne de New York, de la Californie et aussi de Londres en Europe en tant que pôle technologique et financier, mais le secteur technologique français a récemment enregistré plusieurs levées de fonds très médiatisées pour certaines entreprises.

L'élection initiale de Macron en tant que président en 2017 a également coïncidé avec le lancement du site de start-up du secteur technologique "Station F" à Paris.

Plus tôt cette année, la banque en ligne française Qonto a levé 486 millions d'euros (508,8 millions de dollars), la société de technologie et de gestion des données Castor a levé 23,5 millions de dollars, tandis que Shift Technology a clôturé l'année dernière une levée de fonds de 220 millions de dollars.

M. Macron s'est également félicité du fait que Paris a accueilli quelques flotteurs de haut niveau dans le secteur des technologies.

La société française de cloud computing OVHCloud a été introduite en bourse l'année dernière, tandis que la plateforme française de streaming musical Deezer prévoit également une introduction en bourse à Paris.

