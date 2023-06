Mirabaud AM finalise l'acquisition d'un complexe de bureaux dans la région de Washington

Le 22 mars 2023 à 11:04 Partager

Mirabaud Asset Management a structuré l'acquisition d'un complexe de bureaux essentiel à la mission de l'une des plus grandes entreprises mondiales de commerce électronique et de technologie : South Lake. Le site, situé juste en face du principal aéroport international de Washington D.C., abrite le data center mondial du groupe ainsi que ses activités de sécurité. Cette acquisition porte la valeur du portefeuille immobilier américain de Mirabaud à près de 700 millions de dollars.



Situé à Herndon, en Virginie, South Lake est un complexe de bureaux de 25 000 mètres carrés. Il remplit une fonction essentielle du segment d'activité le plus rentable du locataire : le " cloud computing ". Le bâtiment héberge les réseaux régionaux et mondiaux de data centers de l'entreprise.



Le locataire a réalisé d'importants investissements - plus de 35 milliards de dollars - dans son infrastructure cloud au cours de la dernière décennie, dont plusieurs data centers sont actuellement en cours de développement. L'actif comprend des étages sécurisés à accès restreint, un parking, et peut accueillir plus de 1 000 employés.