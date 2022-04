Oakley se prépare à vendre la société allemande d'informatique en nuage Contabo -sources

La société basée à Munich pourrait être évaluée entre 700 millions d'euros et 800 millions d'euros (762,6 millions de dollars et 871,5 millions de dollars) dans le cadre d'une vente aux enchères prévue après les vacances de Pâques, selon ces personnes.

La société de conseil Arma Partners, basée à Londres, s'occupe de la vente, qui se concentre principalement sur les soumissionnaires de capitaux privés, a déclaré l'une des personnes.

La société a déjà suscité l'intérêt de plusieurs fonds de rachat axés sur la technologie, notamment Hg, Montagu, Vitruvian, Cinven et IK Partners, a indiqué une autre source.

Oakley, Arma Partners, Hg, Cinven, Montagu, Vitruvian et IK Partners ont refusé de commenter.

Oakley a pris le contrôle de Contabo en 2019 aux mains de ses fondateurs. La société prévoit un bénéfice de base ajusté d'environ 21,4 millions d'euros pour 2021 et un chiffre d'affaires de 43,7 millions d'euros, selon les dépôts publics.

La taille du marché mondial du cloud computing devrait atteindre 832 milliards de dollars d'ici 2025, contre 371 milliards de dollars en 2020, à un taux de croissance annuel composé de 17,5 %, selon les données de Research and Markets.

La transformation numérique des entreprises est devenue plus urgente pendant la pandémie, car les fermetures de bureaux, d'écoles et d'entreprises ont augmenté la demande de solutions et de services en nuage.

La plateforme d'hébergement en nuage de Contabo est utilisée par les développeurs, les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises pour l'hébergement, le développement et le stockage de sites Web. Ses services d'hébergement sont actifs dans 189 pays.

(1 $ = 0,9179 euros)