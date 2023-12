Oracle est prêt à répondre aux besoins des banques canadiennes en matière d'open banking et à leur fournir les outils nécessaires lorsque le pays les mettra à disposition, a déclaré un responsable des services financiers du géant de l'informatique en nuage.

"Nous sommes prêts pour l'open banking", a déclaré Sonny Singh, vice-président exécutif d'Oracle Financial Services, lors d'une interview.

"Tout dépend si les politiques que le Canada décidera de déployer exigeront des banques qu'elles s'engagent dans cette voie.

Sonny Singh s'exprimait lors de la conférence SIBOS à Toronto, où fintech, sociétés financières et entreprises technologiques se sont réunies pour discuter de la finance durable, de la gestion des risques dans un paysage imprévisible, parmi d'autres sujets clés.

L'open banking permet aux consommateurs et aux petites entreprises de transférer leurs données financières de manière sûre et efficace entre les institutions financières et les fournisseurs de services tiers.

Il n'est pas encore disponible au Canada, mais il l'est dans d'autres pays, comme l'Australie et la Grande-Bretagne.

"D'un point de vue technologique, il s'agit d'avoir des applications bancaires qui sont exposées par le biais d'API et qui disposent d'un mécanisme robuste de monétisation", a déclaré M. Singh.

La suite de produits financiers d'Oracle - utilisée dans 140 pays, facturant et gérant 500 milliards de dollars de revenus - comprend des produits spécialement conçus pour les services financiers, de la criminalité financière aux applications de conformité en passant par la gestion des risques.

Les banques canadiennes s'associent à des entreprises de fintech pour répondre aux besoins bancaires des milliers de nouveaux arrivants dans le pays et faciliter l'accès à la banque.

Oracle compte déjà quelques banques canadiennes parmi ses clients pour un ou plusieurs de ses services, qui vont des applications cloud aux applications d'entreprise.

L'entreprise américaine a perdu des milliards de dollars en valeur boursière au début du mois après que ses faibles prévisions ont suggéré que la forte concurrence dans le secteur de l'informatique en nuage et le ralentissement des dépenses numériques pesaient sur la croissance de son chiffre d'affaires. (Reportage de Nivedita Balu à Toronto, édition de Marguerita Choy)