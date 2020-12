Rating TrackInsight Plus d'information PAS ENCORE NOTÉ Objectif d'investissement The investment objective of the Fund is to track the performance of the Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index. The Index aims to reflect the total return performance of the investment grade, government inflation-linked bonds from certain developed market countries. The Index is denominated in EUR. Thèmes d'investissement Catégorie d'actif Obligations Zone géographique Monde Type pays Développés Types d'Obligations Gouvernement Échéances Toutes les échéances Notes de crédit Investment Grade Obligations, Caractéristiques Inflation-Linked Pondération Pondéré par Capitalisation Description Sous Jacent Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Bonds Total Return Index - EUR Indices liés - Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index Total Return Unhedged - USD Devise EUR Frais de gestion 0.25% Encours (2020-11-07) 171.24 M EUR Société de gestion DWS Caractéristiques Compétence juridique Luxembourg Structure SICAV Date de création 2013-10-28 Politique de dividendes Distribution Méthode de réplication Physique Modèle de réplication Échantillonnage optimisé Évolutions des encours (2020-11-07) Dernière 171.24 M EUR 1 mois 169.93 M EUR 3 mois 171.12 M EUR 6 mois 162.28 M EUR 1 an 150.42 M EUR