Stratégie du fonds géré par AMUNDI LUXEMBOURG S.A. Ce Compartiment recherche une croissance du capital à long terme en investissant au moins 67% du total de son actif en actions de sociétés menant une part prépondérante de leurs activités commerciales dans le secteur des biens et services de luxe ou de prestige sur un Marché Réglementé dans n'importe quel pays du monde. Le solde des actifs peut être investi dans des valeurs et instruments décrits dans l'introduction du paragraphe « A. Compartiments actions ». L'indice « MSCI World Consumer Discretionary Net Index (dividende réinvesti) » constitue l'indicateur de référence du Compartiment. La devise de base du Compartiment est le dollar US.

Performances du fonds : Amundi Fds CPR Global Lifestyles AE-C

Performances Historiques Glissantes au 13-10-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +9.57% +7.11% +9.64% +26.06% +15.3% +34.81% +224.84% Catégorie 3.73% 4.7% 6.97% 22.47% 8.45% 23.86% -

Exposition sectorielle au 30-09-2020

Exposition par type d'actif au 30-09-2020 Long Court Nets Actions 98.02% 0% 98.02% Liquidités 14.08% 11.46% 2.62% Autres 0% 0.65% 0.65%

