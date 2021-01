Stratégie du fonds géré par EQUITIS GESTION SAS Le Fonds a pour objet : (i) le placement des sommes souscrites et libérées par les investisseurs en vue de constituer un portefeuille de participations, en investissant 100 % des souscriptions recueillies dans (?) des sociétés innovantes s'engageant dès avant l'investissement dans un processus ayant pour objectif leur cotation (voir article 3.1.2), (?) disposant selon la Société de Gestion d'un réel potentiel de croissance et ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (les « Sociétés Innovantes »), (ii) la gestion de ces participations dans la perspective de les céder et de réaliser à cette occasion des plus-values.

Performances du fonds : Arkéon Pré-cotation Innv 2012-A A A/I

Performances Historiques Glissantes au 31-12-2018 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -49.77% - - -31.4% -49.77% -76.94% -84.03% Catégorie 5.78% -2.25% 5.65% 1.86% 3.47% -3.69% -

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.