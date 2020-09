Stratégie du fonds géré par AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. AXA IM FIIS US Short Duration High Yield Fund permet de générer des rendements élevés en sélectionnant des titres d'entreprises américaines non 'investment grade' de bonne qualité, dont les fondamentaux sont en amélioration. Le gérant choisit des émissions 'Haut Rendement' de maturité inférieure ou égale à 3 ans, remboursables au gré de l'émetteur, grâce à un processus de sélection de ces émissions très stricte. Une gestion active dans un cadre précis (discipline de vente rigoureuse) est appliquées afin de réduire au maximum le risque crédit.

Performances du fonds : AXAIMFIIS US Short Dur HY F Cap EUR H

Performances Historiques Glissantes au 14-09-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -0.16% +0.56% +2.14% +4.79% +0.01% +0.89% +46.37% Catégorie 6.56% 0.84% 6.81% 6.37% 12.04% 15.66% -

Exposition par type d'actif au 30-04-2020 Long Court Nets Obligations 98.25% 0% 98.25% Liquidités 45.63% 43.88% 1.75%

