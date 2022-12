Baloise Infrastructure Debt Fund lève 75 millions d'euros

Zurich (awp) - Baloise Asset Management, le gestionnaire d'actifs de l'assureur Baloise, a levé 75 millions d'euros pour son fonds Baloise Infrastructure Debt. Le groupe annonce la première clôture pour ce véhicule de placement, qui restera cependant ouvert aux investisseurs qualifiés pendant au moins un an.

Bâloise a récolté l'argent auprès d'investisseurs suisses et européens. Pour le fonds susmentionné, la stratégie vise à constituer un portefeuille de 25 à 40 infrastructures en Europe, dans les secteurs des transports, des énergies traditionnelles et renouvelables, de l'approvisionnement, de la communication et des infrastructures sociales, précise Bâloise jeudi.

