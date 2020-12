Stratégie du fonds géré par BFT INVESTMENT MANAGERS L'objectif gestion est la recherche d'une performance nette annualisée supérieure à l'OAT (obligation libellée en euros émise par l'Etat français) à échéance 2023, après prise en compte des frais courants, sur un horizon de placement de 7 ans, soit de la date de création du fonds au 15 décembre 2023. A titre d'information, au 15 novembre 2016, le taux de rendement actuariel de l'OAT 4.75% octobre 2023 était de 0.14%. Cet objectif de performance nette annualisé est fondé sur les hypothèses de marché retenues par la société de gestion ; dans le cas où le taux de défaut constaté dans le portefeuille serait supérieur au taux de défaut implicite calculé à partir des prix de marché, l'objectif de gestion pourrait ne pas être atteint.

Performances du fonds : BFT Sélection Rendement 2023 PC

Performances Historiques Glissantes au 15-12-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -0.68% +1.18% +2.33% +5.18% -0.53% +2.96% +3.35% Catégorie -7.97% -3.02% -8.4% -12.45% -16.93% -10.44% -

