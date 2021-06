Bonhôte Immobilier a augmenté ses revenus locatifs en 2020/21 22/06/2021 | 19:15 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - Le fonds immobilier neuchâtelois Bonhôte Immobilier a augmenté ses revenus locatifs en 2020/21. La valeur totale du parc d'immeubles a encore dépassé la barre de 1 milliard de francs suisses. Les revenus locatifs de l'exercice clos fin mars ont atteint 53,8 millions de francs suisses après 50,6 millions lors de l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation net s'est inscrit à 24,4 (20,1) millions, a précisé le fonds, coté sur SIX, mardi soir. Le dividende sera augmenté de 2 centimes à 3,19 francs suisses par part. L'exercice sous revue a été marqué par la crise du coronavirus et les craintes suscitées autour du développement du marché de l'immobilier principalement en relation avec la santé économique des entreprises, propriétaires et locataires. Les incertitudes n'ont cependant été que de courte durée. Les mesures prises par les gouvernements et les banques centrales ont permis de compenser une grosse partie des effets négatifs de la pandémie. Le fonds a procédé à des acquisitions pour un montant d'environ 100 millions de francs suisses, notamment deux immeubles en Suisse alémanique et un complexe de quatre centres commerciaux dans le canton de Neuchâtel pour 54 millions de francs suisses. La valeur totale du fonds se montait à 1,13 milliard de francs suisses au 31 mars, après 1,03 milliard fin mars 2020. La valeur nette d'inventaire a atteint 121,85 francs suisses par part, en hausse de 5 centimes sur un an. kw/jb/rp/lk

