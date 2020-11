Bonhôte Immobilier procède à une augmentation de capital de 75 millions 26/11/2020 | 19:15 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Zurich (awp) - La société immobilière nyonnaise Bonhôte Immobilier a connu un 1er semestre (au 30 septembre) "réjouissant". Elle a décidé de procéder à une augmentation de capital de 75 millions de francs suisses. Elle affirme avoir "totalement maîtrisé" la première vague du coronavirus. Au 30 septembre, la valeur du portefeuille immobilier se montait à 1,035 milliard de francs suisses. L'état locatif total a progressé de 4,75% à plus de 26 millions et le résultat net a augmenté de 6% sur un an, à 11 millions. Du 7 au 18 décembre prochains, la société, via sa direction de fonds FidFund Management, va procéder à une augmentation de capital d'environ 75 millions de francs suisses par émission de nouvelles parts et avec droits préférentiels de souscription. Le produit de l'opération servira à financer la poursuite du développement du portefeuille. Par ailleurs, la transformation juridique du fonds Bonhôte Immobilier en société d'investissement à capital variable (Sicav) sera effective début janvier de l'an prochain. rp/buc

© AWP 2020 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur BONHOTE IMMOBILIER 19:15 Bonhôte Immobilier procède à une augmentation de capital de 75 millions AW 22/06 Bonhôte Immobilier a profité d'un revenu des loyers en hausse en 2019/2020 AW

Données financières () CA Résultat net Dette nette PER Rendement Capitalisation - - - VE / CA -1 VE / CA 0 Nbr Employés - Flottant - Graphique BONHOTE IMMOBILIER Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Selda Karaca Chief Executive Officer Yves de Montmollin Chairman Olivier Vollenweider Vice Chairman Jean-François Abadie Director Philippe Bens Director