Hausse des revenus locatifs de Bonhôte Immobilier en 2022/23

Zurich (awp) - Le fonds immobilier neuchâtelois Bonhôte Immobilier a enregistré une progression de ses revenus locatifs en 2022/23. Au total, les recettes des locations ont augmenté de 6% à 62,3 millions de francs suisses au cours de l'exercice clos fin mars.

Le résultat net d'exploitation s'est inscrit à 25,0 (24,8) millions de francs suisses, lit-on dans le rapport annuel diffusé mardi soir par la société cotée sur SIX. Le dividende sera augmenté de 4 centimes à 3,25 francs suisses par part.

L'exercice sous revue a été marqué par la soudaine hausse des taux. La période des taux négatifs est finie, mais, jusqu'ici, le marché de l'immobilier n'a pratiquement pas réagi à cette nouvelle situation. Le volume des transactions a reculé et les effets sur les prix sont restés marginaux.

Les hausses de taux se répercutent sur une longue période. Les effets se font ressentir peu à peu au niveau du refinancement et d'un recul de la demande pour tous les produits et services. Dans ces circonstances, on pourrait assister à un affaiblissement conjoncturel et à la fin du cycle positif de ces dernières années.

