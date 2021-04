Stratégie du fonds géré par CPR ASSET MANAGEMENT L'objectif du Compartiment consiste à surperformer les marchés d'actions internationaux sur le long terme (au moins cinq années) en investissant dans des actions de sociétés qui établissent ou bénéficient totalement ou partiellement de modèles économiques disruptifs. La stratégie d'investissement du Compartiment vise à sélectionner des titres de sociétés qui changent ladonne,c'est-à-dire des sociétés innovantes qui créent un nouveau marché (nouveauxproduits,services,solutions,canaux de distribution,etc.) susceptible de concurrencer voire de remplacer les modèles économiques existants. Ces titres bénéficient des changements structurels liés à une disruption,dans tous les pays,y compris les marchés émergents.Tous es secteurs économiques peuvent être confrontés à une disruption, par exemple la santé, l'économie, Internet, la technologie, l'industrie, l'environnement, la finance,etc.

Performances du fonds : CPR Invest Glbl Dsrpt Opp A EUR Acc

Performances Historiques Glissantes au 31-03-2021 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -0.95% -1.38% -0.95% +15.06% +61.64% +80.11% +98.62% Catégorie 10.13% 4.31% 10.13% 24.95% 52.97% 36.99% -

