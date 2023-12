Pully (awp) - Le fonds immobilier Cronos Immo Fund, coté sur SIX, a enregistré un résultat sabré de presque 80%. Il compte verser au titre de son exercice 2022/2023 clos au 30 septembre un dividende de 2,90 francs suisses par part, contre 3,00 francs suisses un an plus tôt.

Le fonds a totalisé une fortune de 906,5 millions de francs suisses, soit une croissance annuelle de 9,4%, selon le rapport de gestion publié vendredi. Il compte 86 immeubles.

Les revenus locatifs ont progressé de 34% à 36,12 millions. "Cet essor illustre l'évolution significative du parc au cours de l'exercice écoulé, et de la seconde moitié de l'exercice précédent ayant été caractérisée par un important volume d'achats". Le taux de vacance a atteint 2,35%.

Le résultat total est tombé à 4,4 millions de francs suisses, après quasiment 19,9 millions en septembre 2022, en raison de 16,3 millions de francs suisses de "gains et pertes en capitaux non réalisés".

La valeur nette d'inventaire par part s'est établie à 106,70 francs suisses, soit un recul de 2,5 francs suisses sur un an dans "un contexte de tension sur les taux d'intérêts". La valeur du parc immobilier, essentiellement en Suisse romande, a diminué de 1,86%.

A la fin de l'exercice, la direction a pris la décision d'élargir la zone d'investissement "à certains cantons ciblés de Suisse alémanique", car "les conditions-cadres en vigueur dans les cantons de l'arc lémanique se sont passablement dégradées au cours de ces dernières années comparativement au reste de la Suisse", notamment en termes de fiscalité.

uh/ck