Credit Suisse dresse un bilan contrasté de son immobilier en 2020

Zurich (awp) - Credit Suisse a fait part de résultats disparates pour ses fonds immobiliers au 30 septembre 2020. Les pertes sur loyer ont eu tendance à croître. Une émission est envisagée pour Real Estate Fund LogisticsPlus au premier trimestre 2021, encouragée par la bonne santé du secteur de la logistique suisse.

Le fonds 1a Immo PK a affiché une performance négative de -1,0% pour l'exercice 2019/2020, contre 5,3% un an plus tôt, selon le communiqué paru mardi. Le taux de perte sur loyer a grimpé à 8,4%, à comparer à 5,9% lors de l'exercice précédent. Cette hausse "s'explique en particulier par les rénovations et les déclassements réalisés, notamment de l'immeuble Leonardo à Zurich, ainsi que par la vacance provisoire d'un immeuble de logistique à Genève".

La performance de Real Estate Fund Interswiss a chuté à -3,9%, contre 17,9% un an plus tôt, en raison en particulier de la baisse de l'agio. Le taux de perte sur loyer a augmenté à 9,87%, après 6,94%.

Concernant Real Estate Fund Siat, la performance est restée stable (10,30% après 10,74%). Grâce à l'émission réalisée en septembre, le fonds a drainé 155,4 millions de francs suisses "d'argent frais". Le taux de perte sur loyer a légèrement augmenté à 5,42% contre 4,94%.

En revanche, Real Estate Fund LogisticsPlus a vu sa performance décoller à 24,21%, contre 15,39% fin septembre 2019. "L'ouverture du fonds à un public plus large liée à la cotation en bourse le 25 juin 2020 a notamment contribué à ce résultat", souligne Credit Suisse. Le taux de perte sur loyer a été ramené à 1,78%, contre 6,54%. Voulant profiter "d'un environnement de marché toujours attrayant pour les immeubles de logistique", la direction du fonds envisage de réaliser une émission dans une fourchette située entre 130 millions et 180 millions de francs suisses durant le premier trimestre 2021.

Les détenteurs de parts se verront proposer une distribution inchangée dans le cas de 1a Immo PK et Real Estate Fund LogisticsPlus, et en légère baisse pour Real Estate Fund Interswiss et Real Estate Fund Siat.

