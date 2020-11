Credit Suisse Real Estate Fund Global sera liquidé 30/11/2020 | 09:15 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - Credit Suisse Real Estate Fund Global, l'un des fonds immobiliers du numéro deux bancaire helvétique, sera liquidé. Un communiqué publié lundi invoque la piètre performance du fonds suite aux perturbations du marché dues à la crise pandémique. Le négoce des parts de fonds en Bourse suisse (SIX Swiss Exchange) a été suspendu avec effet immédiat et celles-ci seront retirées de la cote. La société de gestion du fonds (CS REF Global, numéro de valeur 13985167) a pris cette décision en raison du faible volume de transactions, marqué par une décote dépassant les 20%. La performance du fonds contraste avec la qualité élevée du portefeuille immobilier sous-jacent, lequel comprenait douze propriétés commerciales de "haut standing" en Amérique, dans la région Asie-Pacifique et en Europe, note Credit Suisse. Le communiqué précise que les biens immobiliers devraient être transférés vers un autre fonds de la banque, le Credit Suisse Real Estate Fund International (CS REF International, numéro de valeur 1968511) au cours du premier semestre 2021, et que le produit sera reversé aux investisseurs. Il note aussi que la valeur de transfert correspond à la valeur marchande estimée des différents biens. ys/rw/md

© AWP 2020

