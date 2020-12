Stratégie du fonds géré par DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A. L'objectif de ce compartiment est d'offrir aux investisseurs une exposition aux actions et /ou valeurs mobilières assimilables aux actions, émises par des sociétés sans limitation géographique ainsi que tout titre donnant accès au capital de ces sociétés et sélectionnées sur base de certains tendances et thèmes d'activités et sur base du respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) avec un objectif de création de valeur durable à long terme . Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Aucune garantie formelle n'a été octroyée au compartiment ni à ses participants.

Performances du fonds : DPAM INVEST B Eqs NewGems Sust B Cap

Performances Historiques Glissantes au 28-12-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +35.73% +5.89% +11.9% +22.07% +34.44% +85.65% +137.28% Catégorie 3.69% 0.66% 8.4% 11.72% 3.07% 20.02% -

Exposition sectorielle au 31-10-2020

Exposition par type d'actif au 31-10-2020 Long Court Nets 96.95% 0% 96.95% 3.05% 0% 3.05%

