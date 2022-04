Bourse de Paris : Paris dans le vert avant Pâques, grâce à la BCE 14/04/2022 | 19:06 Envoyer par e-mail :

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a fini en hausse de 0,72% jeudi, après que la Banque centrale européenne a fait preuve de prudence en gardant ses taux inchangés face à une forte incertitude économique due à la guerre en Ukraine. L'indice CAC 40 a avancé de 0,72% à 6.589,35 points avant un long week-end de Pâques, soutenu également par le secteur du luxe, poids lourd de la cote. Sur la semaine, la place Parisienne affiche un gain de 0,63%. La Banque centrale européenne (BCE) a confirmé la fin de son programme d'achats d'actifs "au troisième trimestre", mais est restée floue sur ses intentions concernant les taux d'intérêts, indiquant à nouveau qu'une première hausse pourrait intervenir "quelque temps après". "L'heure reste au statu quo: la BCE n'a pas voulu agir aujourd'hui et attend de recevoir de nouvelles prévisions pour la réunion de juin. L'évolution de l'inflation déterminera l'orientation de sa politique monétaire dans les mois à venir", résume Ulrike Kastens, économiste Europe chez DWS. L'institution de Francfort est à présent la plus attentiste des grandes banques centrales, alors que la guerre en Ukraine a donné un brutal coup d'accélérateur aux prix avec des effets qui pourraient s'installer dans la durée. L'euro, qui était en hausse avant le début de la réunion de la BCE, a plongé sous le seuil de 1,08 dollar pour la première fois depuis mai 2020. Hermès dépasse les attentes Les ventes du groupe de luxe français Hermès ont dépassé les attentes des analystes, atteignant 2,765 milliards d'euros au premier trimestre, soit une progression de 33% par rapport à la même période en 2021, malgré la guerre en Ukraine et les confinements en Chine. Hermès a gagné 2,68%, entraînant LVMH (+0,93%) qui avait rapporté mardi un bond de 29% de ses ventes au premier trimestre, Kering (+1,43%) et L'Oréal (+0,63%). Publicis mieux que prévu Le groupe de communication a rapporté des performances commerciales et financières meilleures que prévues, mais il conserve ses prévisions annuelles face aux multiples incertitudes macro-économiques. L'action a terminé sur une hausse de 1,79% à 55,62 euros, effaçant ses pertes de la matinée. Le Royaume-Uni autorise le vaccin anti Covid-19 de Valneva Le laboratoire pharmaceutique franco-autrichien Valneva espère que son vaccin contre le Covid-19 sera bientôt autorisé dans l'Union européenne, après son approbation jeudi par le régulateur britannique des médicaments. Le titre, qui avait été suspendu à la demande de l'entreprise dans la matinée, a terminé sur un bond de 9,90% à 16,77 euros. pan/kd/lum

