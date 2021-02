Stratégie du fonds géré par FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.) Le Compartiment a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Sauf indication contraire dans l'objectif d'investissement, les revenus générés par ce Compartiment sont en principe limités. Le Compartiment investira principalement (au moins 70 % et normalement 75 % en valeur) en actions sur les marchés et secteurs visés par son nom, ainsi que dans des sociétés situées en dehors de ces marchés mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur les marchés en question.

Performances du fonds : Fidelity Global Technology A-Acc-EUR

Performances Historiques Glissantes au 16-02-2021 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +11.54% +6.91% +18.11% +31.21% +32.08% +117.72% +217% Catégorie 13.1% 9.32% 23.03% 33.39% 43.24% 99.67% -

