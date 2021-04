Stratégie du fonds géré par AMUNDI LUXEMBOURG S.A. L'objectif de l'OPCVM est de maximiser la croissance du capital en diversifiant ses investissements dans toutes les catégories d'actifs, en investissant dans des actions et des obligations du monde entier sans restriction particulière (telle que les limitations géographiques ou sectorielles par exemple). Par ailleurs, l'OPCVM peut détenir des liquidités ou des dépôts et investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des fonds d'investissement y compris notamment des fonds négociés en bourse liés à l'or. L'emploi de produits dérivés fera partie intégrante de la politique et des stratégies d'investissement de l'OPCVM à des fins d'exposition (y compris pour les transactions sur taux d'intérêt et les bons) et/ou afin de réduire l'impact des variations de taux de change et/ou le risque du marché.

Performances du fonds : First Eagle Amundi International AHE-C

Performances Historiques Glissantes au 19-04-2021 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +6.74% +2.9% +5.17% +15.56% +29.63% +10.94% +85.54% Catégorie 7.92% 3.14% 5.36% 13.34% 27.67% 23.92% -

