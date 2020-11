Stratégie du fonds géré par GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA L'objectif de ce Compartiment est, à long terme, de réaliser un rendement attendu positif et de surperformer l'indice MSCI Europe Total Return (dividendes nets réinvestis) par l'investissement dans des actions de sociétés satisfaisant à des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sélectionnés par le biais d'un processus d'analyse, défini et respecté par le Gestionnaire financier, parmi des secteurs identifiés comme ceux qui pourraient le plus bénéficier de la tendance démographique à long terme du vieillissement de la population. Le Compartiment investira de manière permanente au moins 75 % de son actif net en actions cotées émis par des sociétés européennes. Aux fins de ce Compartiment, les sociétés européennes sont des sociétés cotées sur une bourse ou constituées en Europe.

Performances du fonds : Generali IS SRI Ageing Population DX EUR

Performances Historiques Glissantes au 19-11-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -5.32% +3.98% +3.68% +12.42% -2.57% +10.91% +27.58% Catégorie -3.59% 4.88% 5.45% 14.65% -0.56% 6.29% -

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.