Helvetica débutera l'augmentation de capital de son fonds HSL le 10 mai

Zurich (awp) - Helvetica Property Investors va débuter le 10 mai prochain l'augmentation de capital de son fonds Helvetica Swiss Living (HSL) jusqu'à concurrence de 38 millions de francs suisses. Les montants levés serviront à financer l'achat de logements pour une valeur de 130 millions, précise la direction du fonds mercredi dans un communiqué.

A chaque part détenue sera alloué un droit de souscription, quatre droits permettant de se porter acquéreur d'une part nouvellement émise, au prix d'émission de 109,68 francs suisses. L'opération est plafonnée à 342'789 nouvelles parts, qui porteraient le total à un peu plus de 1,7 million.

Les droits de souscription non exercés expireront le 26 mai à midi. La libération des parts à émettre est prévue pour le 31 mai.

Le produit de l'opération servira à financer l'achat, déjà garanti, de plus de 300 logements, essentiellement en périphérie zurichoise et dans la région lémanique, représentant une valeur de 130 millions de francs suisses, en vue d'améliorer "la diversification et la capacité de rétribution du fonds", selon le communiqué.

Une cotation du fonds HSL à la Bourse SIX est prévue d'ici fin 2022. Actuellement, ce dernier est négocié hors-Bourse par la banque J. Safra Sarasin.

