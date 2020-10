Le fonds Helvetica Swiss Commercial acquiert un immeuble à Fribourg

Zurich (awp) - Le fonds immobilier Helvetica Swiss Commercial a acheté un bâtiment commercial au centre de Fribourg, doté d'un garage souterrain de 140 places. Construit en 1994, ce bien dispose d'une surface locative de plus de 9500 mètres carrés et génère des revenus locatifs de 2,2 millions de francs suisses par an.

L'immeuble est repris avec 15 contrats de bail et 90% de surface louée, notamment par des multinationales bien établies, indique lundi le véhicule d'investissement, qui ne précise pas le prix d'achat.

Avec cette acquisition, le portefeuille de Helvetica Swiss Commercial Fund atteint désormais 700 millions de francs suisses, avec des revenus locatifs attendus annuellement à plus de 45 millions.

Les gérants du fonds annoncent par ailleurs avoir reporté sine die l'augmentation de capital prévue en septembre. Aucune émission de parts n'est prévue actuellement, précise le communiqué.

fr/vj