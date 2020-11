Theodor Härtsch rejoint le conseil d'administration du fonds Helvetica

Zurich (awp) - Le fonds immobilier Helvetica Property Investors dote son conseil d'administration d'un nouveau membre, M. Theodor Härtsch. Avocat associé au sein du cabinet zurichois Walder Wyss, il est spécialisé dans le conseil financier de banques et d'entreprises.

Ce nouveau membre dirige l'équipe bancaire et financière du cabinet d'avocats Walder Wyss à Zurich et présente une longue expérience en matière de droits des marchés des capitaux et en fusions et acquisitions, d'après un communiqué publié mercredi.

nj/fr