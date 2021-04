Stratégie du fonds géré par CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Le FIA est un Fonds d'investissement à vocation générale classé « fonds à formule » qui présente un risque de perte en capital : A son échéance, si l'indice STOXX Global Select Dividend 100, dividendes non réinvestis (ci-après « l'Indice ») est en baisse par rapport à son niveau initial, le porteur peut alors perdre jusqu'à 30% de son capital initialement investi. La Valeur Liquidative Initiale est définie comme étant la valeur liquidative du 13 avril 2017.

Performances du fonds : Horizon Monde 2021

Performances Historiques Glissantes au 08-04-2021 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +33.12% +17.26% +26.1% +47.84% +57.46% +32.66% +20.19% Catégorie 6.67% 0.62% 6.68% 7.76% 11.25% 16.89% -

