Berninvest: deux fonds immobiliers améliorent leur valeur nette d'inventaire

Zurich (awp) - Deux fonds immobiliers gérés par la société financière Berninvest ont amélioré leur valeur nette d'inventaire (VNI) au terme des six premiers mois de l'année. La fortune de ces deux véhicules de placement a également progressé. A fin juin, le fonds Immo Helvetic présentait une fortune de 1,39 milliard de francs suisses, en hausse de plus de 10% sur un an, selon les indications fournies dans le rapport intermédiaire publié vendredi. Le rendement a fléchi à 2,33%, contre 2,40% il y a un an. La VNI par part a atteint 176,94 francs suisses, ce qui représente une hausse de 1,2%. Pour le fonds Good Buildings SREF, la VNI a stagné (+0,3%) à 114,04 francs suisses par part. Le rendement a gonflé de 39 points de base à 1,95%, tandis que la fortune du fonds s'est établie à 335,2 millions de francs suisses (+17%). fr/rp

© AWP 2021

