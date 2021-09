Bond du bénéfice net pour Immofonds en 2020/21

Zurich (awp) - Améliorant l'occupation de ses objets immobiliers et bénéficiant de gains en capitaux, Immofonds a bouclé un fructueux exercice décalé 2020/21, en dépit des effets de la pandémie de Covid-19. Etoffant ses revenus, le fonds zougois a dégagé un bénéfice net de 104,5 millions de francs suisses, 33,3% de plus qu'un an auparavant.

Le bond de la performance reflète principalement des gains de capital non réalisés, lesquels sont passés en l'espace d'un an de 32 à 53,3 millions de francs suisses, ressort-il du rapport annuel publié mardi par Immofonds. Le résultat disponible pour distribution se monte à 52,77 millions de francs suisses, le versement par part se maintenant à un montant inchangé de 13,50 francs suisses.

Sur l'exercice sous revue, clos fin juin, les revenus locatifs ont augmenté 3,1% à 78,4 millions de francs suisses et le chiffre d'affaires total de 4,9% à 79,8 millions. Malgré la crise sanitaire, le taux de perte sur loyer a pu être réduit de 4,7% à 4% à la faveur de réaffectations ciblées, d'efforts de promotion accrus, de rénovations et de transformations.

A fin juin, la valeur vénale du portefeuille immobilier s'établissait à 1,81 milliard de francs suisses, en hausse de 7,3% sur un an. L'augmentation illustre pour une moitié les investissements consentis dans le parc d'immeubles et les acquisitions, et pour l'autre des changements liés au marché.

Fondé en 1955, Immofonds se considère comme l'un des dix plus grands fonds immobiliers de Suisse cotés en Bourse. Il s'oriente essentiellement vers le marché du logement.

vj/al