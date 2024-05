Zurich (awp) - Le fonds immobilier La Foncière a poursuivi sa croissance au premier semestre de son exercice décalé 2023/24 clos fin mars. Les revenus des loyers et la valeur du portefeuille se sont inscrits en hausse, indique jeudi l'entreprise.

Le résultat net est resté au niveau de l'année précédente, à 16,67 millions de francs suisses. En incluant les gains et pertes en capitaux non réalisés et les impôts de liquidation, aux alentours de 30,94 millions, le résultat total atteint 47,61 millions, contre seulement 11,21 millions à la même période un an plus tôt, où ces effets avaient été négatifs.

Les revenus des loyers ont enflé de 3,6% à 44,36 millions de francs suisses. La charge hypothécaire a augmenté d'un peu plus de 30% à 2,90 millions. Les frais d'entretien ont par contre reculé d'environ 6,5% à 4,05 millions. En tout, 4,01 millions ont été déboursés pour effectuer des rénovations, contre 3,70 millions au premier semestre 2023. Plusieurs projets sont en cours pour améliorer l'efficience énergétique du parc immobilier.

Les logements et bâtiments à usage mixte dans les grands centres urbains de Suisse romande constituent la majorité du portefeuille. Le taux de vacance est resté très faible à 0,61%.

La valeur du portefeuille a enflé de près de 7% pour s'établir à 1,956 milliard de francs suisses à fin mars.

ol/vj