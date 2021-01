La fortune de La Foncière frôlait 1,6 milliard à fin 2020 19/01/2021 | 11:08 Envoyer par e-mail :

Genève (awp) - Le fonds immobilier La Foncière a connu une année 2020 fructueuse en termes de volumes, sa fortune ayant bondi de 7,9% pour se fixer à environ 1,6 milliard de francs suisses à fin décembre, à comparer aux 1,48 milliards douze mois auparavant. La valeur nette d'inventaire s'est établie à 1,23 milliard, ce qui représente une envolée de plus de 15%. "La crise sanitaire nous a beaucoup occupé au courant de cet exercice, heureusement sans trop de dégâts car, grâce à notre stratégie, nous avons 75% de notre état locatif qui provient d'immeubles résidentiels", explique le directeur général Arnaud de Jamblinne, dans une vidéo publiée sur le portail internet du fonds. Des accords ont été conclus avec les locataires des espaces commerciaux, "pour les aider à passer ce cap", affirme le patron de La Foncière. Les recettes ont augmenté et les charges reculé, affirme-t-il, sans fournir de précisions chiffrées. Les pertes liées à la crise Covid-19 ont pesé à hauteur de 1% sur le résultat, également non détaillé. Le dividende est augmenté à 2,20 francs suisses par part, contre 2,17 francs suisses précédemment. Le taux d'endettement a été réduit de 4,3 points de pourcentage à 15,45%. Le portefeuille immobilier affichait à la fin de l'année un taux de vacance de 0,52%, amélioré de 0,22 point sur douze mois. fr/md

© AWP 2021

