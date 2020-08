Stratégie du fonds géré par LEGG MASON INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED Le Compartiment investit au moins 70 % de sa Fortune Totale dans un portefeuille de valeurs diversifié comprenant des titres de participation de Sociétés Américaines de petite capitalisation (c'est-à-dire des Sociétés Américaines dont la capitalisation boursière est inférieure à 2,5 milliards de dollars U.S.) qui sont cotés ou négociés sur des Marchés Réglementés des États-Unis. Le Sous-Gestionnaire investit les actifs du Compartiment dans ces entreprises de manière à tirer parti de ce qu'il estime être des opportunités de souscription de titres sousévalués. De telles opportunités pourront inclure des entreprises en restructuration, des entreprises à croissance émergente dont l'évolution des bénéfices a été interrompue, des entreprises dont la valeur des actifs n'est pas adéquatement reconnue par les investisseurs et des entreprises à croissance sous-évaluées.

Performances du fonds : Legg Mason RY US SmCp Opp A EUR Acc

Performances Historiques Glissantes au 26-08-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -11.74% +7.25% +11.27% -4.97% +2.88% +8.89% +97.29% Catégorie -4.15% 4.45% 8.64% -5.03% 3.72% 24.8% -

