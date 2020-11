Stratégie du fonds géré par MUZINICH & CO. (IRELAND) LIMITED L'objectif du Compartiment est de générer un rendement supérieur grâce à une sélection prudente par le Gestionnaire de titres obligataires dont la notation Moody's, au jour de l'achat, est inférieure à 'A' (ou jugée équivalente par le Gestionnaire), et qui sont émis par des sociétés bénéficiant selon le Gestionnaire d'une activité solide, d'un bon positionnement et de perspectives à long terme intéressantes. Le Compartiment est investi principalement dans des titres obligataires échangés sur des Marchés Reconnus aux Etats-Unis, au Canada et dans l'Espace Economique Européen (EEE) et émis par des entreprises nord-américaines et européennes. Il est attendu que le Compartiment ait au minimum 50% de ses actifs investis dans des émissions en USD. Le Gestionnaire vise une notation minimum des titres, au jour de l'achat, de B3 par Moody's (ou jugée équivalente par le Gestionnaire).

Performances du fonds : Muzinich Global High Yield HEUR Acc A

Performances Historiques Glissantes au 20-11-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +1.05% +2.4% +3.86% +10.96% +2.86% +6.58% +121.13% Catégorie 0.78% 2.29% 3.2% 11.59% 2.6% 5.06% -

