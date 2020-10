Stratégie du fonds géré par NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONA L'objectif de gestion de l'OPCVM, fonds ISR, vise à rechercher, sur une durée minimale de placement recommandée de cinq ans, une performance en profitant des évolutions des marchés d'actions de toute zone géographique (y compris les pays émergents) qui bénéficient du phénomène de transformation digitale des industries et de la société. Dans ce cadre, le FCP met en oeuvre une gestion active de conviction par une sélection des sociétés éligibles à la thématique d'investissement. Cette sélection repose sur la qualité de leader global ou local de ces sociétés sur leurs marchés respectifs, l'analyse de leurs fondamentaux économiques ainsi que sur l'intégration systématique de critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG), tels que la consommation d'énergie, l'émission de CO2 ou encore les pratiques éthiques de la société.

Performances du fonds : Ostrum Global New World RD

Performances Historiques Glissantes au 07-10-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +22.9% +2.59% +2.03% +30.42% +34.49% +79.31% - Catégorie 24.29% 3.25% 5.01% 36.44% 36.4% 65.26% -

